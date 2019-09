Comment aider vraiment nos vieux parents?

Je lisais avec un certain scepticisme la lettre de cette « Anonyme inquiète » qui commence par affirmer qu’elle a déménagé ses parents de la campagne à la ville en les incitant à acheter un semi-détaché collé au sien pour pouvoir s’en occuper plus facilement. Et qui finit par avouer, après la mort de son père, que sa mère lui reproche maintenant de les avoir coupés de leurs racines.

Les a-t-elle vraiment déménagés avec leur consentement ? Là est le nœud de la question. Beaucoup de proches aidants se facilitent la vie en faisant ce genre d’opération. Mais ils devraient savoir qu’on ne change pas impunément de milieu des gens qui ont pris racine dans un endroit. Les emmener ailleurs ne sert bien souvent qu’à les faire dépérir plus vite.

Ma fille a voulu m’emmener en ville et j’ai refusé sa proposition. Je suis bien où je suis, en campagne. J’ai réussi à tisser autour de moi un réseau qui m’aide et à qui je peux faire appel en tout temps. Vous allez me dire que j’ai de la chance d’être encore capable de m’organiser comme ça, c’est vrai. Mais il faut s’aider dans la vie si on veut aller quelque part. J’espère sortir de ma maison les deux pieds par devant et ne rien avoir à demander à mes enfants d’ici là. J’ai 75 ans, et si ma santé décline trop un jour, je sais déjà dans quelle résidence j’irai.

Une vieille qui s’assume

Tout le monde aimerait certainement avoir votre énergie et votre niveau de débrouillardise. Pour les autres qui ont une santé déficiente, des moyens réduits et un réseau social moins structuré, le recours aux proches aidants, oblige tout le monde à de gros sacrifices.