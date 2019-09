De l’importance d’une thérapie contre la violence

Je me suis reconnu dans le texte de « Un gars qui veut s’en sortir ». J’ai hésité avant d’écrire parce que je ne voulais pas péter sa baloune. Sa tendance à s’adonner à la boisson et à crier après sa femme et ses enfants, j’ai vécu ça, avant de faire comme vous lui dites : s’inscrire à un groupe d’hommes pour trouver l’origine de son mal de vivre.

C’est effectivement la meilleure chose qu’il puisse faire pour lui-même. L’ayant expérimenté, je sais de quoi je parle. Une chose que personne ne lui a encore dite par contre, c’est que le fait qu’il fasse cette thérapie ne va pas lui assurer que sa femme qui a quitté la maison avec ses enfants revienne automatiquement ensuite.

La mienne n’est pas revenue, même si j’ai tout fait pour lui prouver que j’avais changé après un an de suivi de groupe. Il a donc fallu que je continue les rencontres pour apprendre à vivre seul et à me contenter de voir mes enfants seulement quelques jours par mois. Mais même si ce que je lui annonce n’est pas réjouissant, je peux lui assurer que s’il tient bon, il aura au moins le mérite d’avoir changé pour vrai. Je suis assez fier de moi. Mes montées de colère sont rares, je ne prends plus une goutte depuis trois ans et je vois une femme depuis quelques mois.

Un gars mieux dans sa peau

Je ne me suis pas attardée à cet aspect de son problème même si je sais qu’il aura à y faire face un jour ou l’autre. Peut-être à tort, je pense qu’il vaut mieux y aller par étape quand on souhaite amener quelqu’un à accepter de changer un mode de vie toxique, et que lui balancer en même temps toutes les étapes qu’il aura à franchir au-delà de la première qui consiste à lui faire prendre la décision d’amorcer le virage, risquerait de le décourager. Ce que je trouve intéressant dans votre mise au point, c’est que vous mettez en lumière une réussite personnelle patente, doublée d’une perspective d’avenir attirante.