Il redonne une deuxième vie à de vieux électros

Depuis 2002, l’artisan restaurateur a développé une passion pour les électroménagers antiques. Frigos et cuisinières des années 10 jusqu’aux années 50 ne lui résistent plus.

« Je ne dis pas que ça va régler toutes les problématiques du futur de notre planète, mais il faut bien commencer quelque part. J’essaie de faire le moins de gaspillage possible, je trouve ça important. Et à l’ère de l’obsolescence programmée, si de mon côté je peux faire des produits durables », a-t-il fait valoir.

Selon lui, il a réussi à réparer plus de 500 appareils depuis le début de sa carrière. Dans son entrepôt, il en compte présentement plus d’une centaine en attente de se faire donner une deuxième vie.

« J’en ai restauré au complet, environ 300, je dirais. Mais je me déplace à domicile aussi. Les gens me contactent, et je peux aller faire des réparations plus mineures sur des électroménagers. Le but est qu’un jour, ils puissent les redonner à leurs enfants », a-t-il souligné, ajoutant qu’il peut personnaliser les objets selon les exigences de ses clients.