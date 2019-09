La pénurie de main-d’œuvre s’aggrave

Loin de se résorber, la pénurie de main-d’œuvre qui frappe les agences de sécurité est pire que jamais. Obligé de renoncer à son engagement avec le Grand Prix cycliste vendredi dernier, le propriétaire de Sécurité Sirois lance un nouveau cri du cœur.

« C’est une catastrophe ! Ça fait 30 ans que je fais ça, c’est la pire année. On est rendus à refuser des clients qui nous ont mis au monde, c’est vraiment dur... Je n’ai même pas été capable de servir le ComediHa ! cette année, et ça faisait 19 ans. L’industrie souffre, et tous les propriétaires disent la même affaire », confie Martin Sirois en entrevue.