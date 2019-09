La saison de Mike Trout terminée

Le voltigeur des Angels de Los Angeles Mike Trout ne reviendra pas au jeu cette saison, car il subira une opération pour traiter un neurome au pied droit au cours de la semaine.

Considéré par certains comme un candidat au titre de joueur par excellence de la Ligue américaine, Trout a ressenti de la douleur lors de ses dernières activités sur le terrain et les médecins lui ont recommandé de passer sous le bistouri.

Ayant raté les récents matchs des siens en raison de cette tumeur bénigne, le joueur-étoile de 28 ans a malgré tout connu du succès en 2019, totalisant 45 circuits et 104 points produits, tout en conservant une moyenne au bâton de ,291. Au début du mois, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du baseball majeur à atteindre les plateaux des 200 longues balles et des 200 buts volés en carrière.