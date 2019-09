La tempête Humberto se renforce mais s’éloigne des Bahamas et des États-Unis

MIAMI | La tempête tropicale Humberto se renforçait dimanche et devait se transformer en ouragan dans la soirée, mais elle se trouvera alors très au large des côtes des Bahamas et des États-Unis, selon le Centre national des ouragans (NHC) américain.

À 11 h 00 (heure de l'Est), Humberto se trouvait à 290 kilomètres d’Abaco dévasté par le passage de l’ouragan Dorian il y a deux semaines, et à 270 kilomètres de Cap Canaveral en Floride.

Ses vents soufflaient à environ 100 kilomètres par heure, mais devaient gagner en puissance dans la journée pour atteindre un maximum de l’ordre de 260 km/h.

La tempête «devrait se transformer en ouragan d’ici à cette nuit», prédit le NHC, en mettant en garde les nageurs contre le risque de courants forts sur les côtes du sud-est des États-Unis.

En revanche, Humberto ne devrait pas occasionner de dégâts dans les terres.

Lundi, il devrait faire «un virage sec vers le nord-est», s’éloignant encore plus des côtes, prévoit le NHC.

Samedi, la tempête a léché le nord des Bahamas sans charrier de pluies torrentielles.

Les habitants des Bahamas s’étaient préparés avec appréhension à son passage, 14 jours après l’ouragan Dorian qui, avec ses vents à 295 km/h, a fait au moins 52 morts dans le nord-ouest de l’archipel.

Ce bilan pourrait encore s’alourdir. Vendredi, les autorités locales cherchaient toujours à localiser 1300 disparus.

Plus de 7000 habitants des îles d’Abaco et de Grand Bahama ont perdu leur logement à cause de Dorian et quelque 2000 restent hébergés dans des refuges.

La communauté internationale s’est rapidement mobilisée en soutien du gouvernement des Bahamas, mais la distribution de l’aide a été perturbée ce week-end par Humberto.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est rendu sur place samedi. «Horrifié par le niveau de dévastation», il a lancé un vibrant appel à intensifier la lutte contre le réchauffement climatique.