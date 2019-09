Le CH n’aide pas sa cause

Pour les inconditionnels de la Flanelle, pas tous mais plusieurs, la direction fait bien de barrer les Richer de ce monde dans le vestiaire et de mettre des bâtons dans les roues des méchants journalistes.

Or, ils sont plusieurs anciens à partager les commentaires de Richer. Les gens seraient surpris de savoir qui ils sont et de les entendre. Ils ne reconnaissent plus l’organisation pour laquelle ils ont sué sang et eau.

Comment et pourquoi ?

Comment les choses en sont-elles arrivées à ce point ? Comment des joueurs du Tricolore provenant de l’extérieur du Québec peuvent-ils dire qu’il s’écrit et se dit des choses terribles dans les journaux, à la radio et à la télévision ?

S’il faut se fier à la traduction d’un article paru dans un journal finlandais cet été, c’est ce que pense Joel Armia. Ça voudrait dire que nos amis des médias anglophones sont drôlement méchants.

Pourquoi ?

Parce que comme tout joueur étranger ayant évolué ou faisant carrière à Montréal, Armia ne lit sûrement pas Le Journal de Montréal et La Presse. C’est à se demander s’il connaît leur existence.

Il ne doit pas écouter non plus Les Amateurs de sports et Bonsoir les sportifs ! au 98,5, ni regarder JiC et Dave Morissette en direct à TVA Sports ou L’antichambre à RDS.

C’est la même chose pour Carey Price, Shea Weber, Brendan Gallagher, Max Domi et les autres joueurs qui proviennent d’ailleurs.

Est-ce que les médias francophones sont si agressifs envers le Canadien ?

À cette question, la réponse est non. À sa première saison à Toronto, Pat Burns m’avait dit que les journalistes torontois étaient beaucoup plus durs que ceux de Montréal.

Keane avait dit la vérité toute crue

Les joueurs du Canadien qui ne sont pas du Québec ne se soucient pas des médias francophones.

En pleine campagne référendaire, en septembre 1995, Mike Keane nous avait lancé en pleine face ce qu’on savait, mais qu’aucun joueur n’avait dit tout haut jusque-là.

Alors capitaine du Canadien, Keane avait déclaré à Mathias Brunet, de La Presse, qu’il pouvait très bien vivre à Montréal sans avoir à apprendre à parler le français.

L’affaire avait rebondi à l’Assemblée nationale, où Bernard Landry, alors vice-premier ministre, avait vilipendé l’organisation du Canadien.

Serge Savard avait tenu une conférence de presse afin de calmer le jeu. Deux mois après le congédiement du directeur général, Keane prenait le chemin du Colorado en compagnie de Patrick Roy, qui avait répondu aux huées des spectateurs à son endroit en levant les bras sarcastiquement, lors d’une déroute contre les Red Wings de Detroit.

Loi implantée par Gainey

À partir de là, les choses ont changé du tout au tout sur la glace et dans les bureaux du Canadien.

À son arrivée au poste de DG, en 2003, Bob Gainey a demandé que les journalistes attitrés à la couverture de l’équipe n’aient plus accès aux vols nolisés.

François Lemenu, alors journaliste à la Presse Canadienne, et Mathias Brunet m’avaient invité à les accompagner à une rencontre avec Gainey, question de lui mentionner que voyager avec l’équipe était un précieux atout sur le plan logistique.

On ne voyageait pas sur le bras. Même que les coûts revenaient beaucoup plus chers que pour les vols commerciaux puisque le prix était réparti par tête de pipe.

Mes confrères Lemenu et Brunet ont fait valoir leurs points à Gainey, mais pas moi. Je leur avais dit avant d’entrer dans son bureau qu’il ne changerait pas d’idée. Je lui avais seulement demandé si les joueurs se plaignaient à notre sujet.

« Pas vraiment, avait-il répondu. Mais on veut leur laisser leur espace. »

Les joueurs ne pouvaient rien nous reprocher puisque nous n’étions pas assis ensemble et que nous faisions tout pour ne pas les déranger.

C’était une consigne.

Quand on leur parlait, c’était la plupart du temps les francophones qui venaient à l’avant de la cabine pour jaser. Et les conversations ne portaient pas uniquement sur le hockey.

Respect mutuel

Ces joueurs savaient parfaitement ce qu’on écrivait à leur sujet. On les portait aux nues dans les bons moments et on les montrait du doigt pendant les périodes difficiles. C’était accepté, ça faisait partie du métier.

Les joueurs composaient avec notre travail. Ils nous respectaient comme individus, et ce respect était mutuel. On pouvait se parler en toutes circonstances.

Après avoir entendu l’explication de Gainey, je lui avais dit que je percevais sa décision comme un signe de faiblesse des joueurs. Si notre seule présence dans les avions les perturbait, ils n’étaient pas des vrais sur la glace, lui avais-je rétorqué.

Qui est à blâmer ?

Gainey n’a rien dit, et la barrière a commencé à s’élever. L’organisation a commencé à faire circuler un mythe qui n’en finit plus de grossir et auquel ses plus chers partisans croient dur comme fer. Photo Pierre-Paul Poulin

Le problème à l’origine de ses problèmes, ce sont les médias. Ça s’est poursuivi avec Pierre Gauthier, et ça persiste avec Marc Bergevin.

Les joueurs se font dire que les journalistes sont l’ennemi et qu’ils doivent se méfier d’eux. Cette désinformation, les joueurs la transmettent aux quatre coins de la ligue.

Les nouvelles voyagent vite. Les joueurs se parlent. À la fin, c’est l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. Photo Chantal Poirier

Qui est à blâmer ?

Bégin l’a vu de ses yeux

À ses premiers mois avec le Canadien, Steve Bégin, m’avait confié qu’il avait la chienne à son arrivée à Montréal. Il avait entendu des choses. Il craignait que les journalistes lui rendent l’existence impossible.

Avec le temps, il avait constaté que la vie d’un joueur du Tricolore était loin du portrait de fin du monde qu’on lui avait tracé.

Avant de quitter la Finlande pour Montréal, Jesperi Kotkaniemi s’est fait dire par Saku Koivu de faire attention aux médias et de ne pas trop en dire. Kotkaniemi a raconté l’anecdote avec le sourire la saison dernière, mais on peut penser que la mise en garde de l’ancien capitaine était sérieuse.

Le jeune, quant à lui, est destiné à devenir la prochaine vedette de l’équipe. Lui aussi saura probablement faire la part des choses avec le temps.

Max Domi, qui a grandi dans le giron des Maple Leafs de Toronto, dit se plaire énormément à Montréal. Il s’implique dans la communauté à tous les niveaux.