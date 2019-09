Le chanteur de The Cars meurt à l’âge de 75 ans

Ric Ocasek, le chanteur du groupe américain The Cars, est mort dimanche à l’âge de 75 ans à New York, a rapporté NBC.

Il a été retrouvé sans vie dans une maison de la 19e rue Est vers 16h.

The Cars a été un groupe très populaire dans les années 1970 et 1980. Ils ont enregistré 13 chansons qui se sont hissées dans le top 40 aux États-Unis, selon NBC. Leurs succès les plus connus sont «Drive», «Just What I needed» et «You Might Think».

Les membres du groupe s’étaient séparés dans les années 1980.

Mélangeant le rock et le new wave, The Cars et Ric Ocasek ont été intronisés au Temple de la renommée du Rock & Roll en 2018.