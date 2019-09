Le travail de Jesperi Kotkaniemi rapporte déjà

Le jeune attaquant Jesperi Kotkaniemi a appuyé ses dires par des actions, dimanche, lors du match intra-équipe du Canadien de Montréal présenté devant une foule enthousiaste au Centre Bell, où il a livré une performance rassurante.

Le joueur de 19 ans qui disputera sa deuxième saison dans la Ligue nationale avait affirmé jeudi se sentir plus fort et plus mobile. Il semble bien que ce soit le cas, car les spectateurs l’ont vu prendre en charge le jeu pour la formation des Rouges. Dans un gain de 5 à 4 en fusillade contre les Blancs, il a trompé la vigilance de Carey Price à l’aide d’un lancer frappé sur son deuxième tir de punition de la journée.

Outre le Finlandais, Max Domi a paru à l’aise, lui qui a saisi un retour de lancer pour déjouer Charlie Lindgren et inscrire le premier filet des Blancs. Le numéro 13 évoluait d’un trio complété par Jonathan Drouin et Artturi Lehkonen.

Par ailleurs, le défenseur des Rouges Jeff Petry en a impressionné plusieurs quand il est parti en échappée. Il a servi une feinte au gardien Cayden Primeau pour glisser la rondelle derrière la jambière de son compatriote américain.

Le Tricolore amorcera le calendrier préparatoire en accueillant les Devils du New Jersey, lundi.