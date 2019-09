Les biscuits à l’avoine au banc d’essai

Les biscuits à l’avoine se retrouvent dans plusieurs foyers québécois et représentent même souvent la variété préférée des enfants. Plusieurs en apportent même pour leur déjeuner ou encore les grignotent au retour des classes avec un verre de lait. Analyse de l’offre du commerce !

► Notre analyse

10 biscuits ont fait l’objet du banc d’essai. Comme certains biscuits sont vendus en portion de 50 grammes (format de type galette), nous avons uniformisé la portion pour nous rapprocher de cette valeur.

Les valeurs nutritives varient, par portion de 38 à 51 grammes (1 à 6 unités)

De 170 à 255 calories

De 6,8 à 12 g de lipides (de 0,8 à 5,3 g de gras saturés)

De 100 à 230 mg de sodium

De 1,5 à 4 g de fibres

De 0 à 15 g de sucres

De 2 à 4 g de protéines

Les meilleurs choix

Mes premières pattes d’ours : biscuits croquants à la farine d’avoine de Dare l’emporte avec l’une des plus belles listes d’ingrédients (grains entiers en tête de liste et absence d’huile de palme). Un sachet de biscuit (25 g) apporte un raisonnable 110 calories, 4 g de lipides et 5 g de sucres. C’est le choix qui contient le moins de gras saturés tout en étant une source de fibres.

Les galettes à l’avoine Leclerc Tradition se classent au 2e rang de par leur apport modéré en gras (7 g par galette de 45 g), en gras saturés (1,5 g) et en sucres (10 g). Chaque galette est une source de fibres, car l’avoine entière figure en tête de liste des ingrédients. Sans huile de palme, la liste d’ingrédients pourrait par contre être un peu plus épurée.

Les moins bons choix

Avec 255 calories, 12 g de gras (dont 4,5 g de gras saturés), près de 14 g de sucres et peu de fibres (par portion de 3 biscuits ou 51 g), les biscuits à l’avoine original Choix du Président sont classés parmi nos moins bons choix. Ils contiennent aussi plus de sodium que la moyenne, et la présence de shortening d’huile végétale nous déplaît.

Les biscuits à l’avoine Compliments affichent, par portion de 50 g (4 biscuits), 240 calories et 10 g de gras. Ils contiennent aussi 14 g de sucres, et on note la présence d’huile de palme et de palmiste.

Les biscuits à la farine d’avoine classique Dad’s ont une valeur très similaire au choix précédent avec légèrement moins de sodium et de gras saturés. Le shortening est aussi bien présent dans la liste d’ingrédients.

Enfin, les biscuits Collation à la farine d’avoine Dare sont les plus riches en sucre (15 g) tout en apportant peu de fibres (1,5 g) pour une portion de 45 g ou 6 petits biscuits. Dommage, car leur teneur en gras et en sodium est fort acceptable. Il y a aussi présence d’huile de palme dans la liste d’ingrédients.

Le biscuit à l’avoine maison

Ingrédients

1/2 tasse de purée de dattes

1/2 tasse de yogourt nature

1 œuf

1 c. à soupe d’extrait de vanille

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

Une pincée de sel

1/2 c. à soupe de poudre à pâte

1/2 c. à soupe de cannelle

1 tasse de farine d’avoine

3/4 tasse de gruau rapide

2 c. à soupe de graines de chia

1/2 tasse de raisins secs

Préparation

Préchauffer le four à 350 ° F Mettre dans un bol la purée de dattes, le yogourt, l’œuf et la vanille. Brasser. Ajouter le sel, le bicarbonate, la poudre à pâte et la cannelle. Brasser de nouveau. Mettre la farine, le gruau, les graines de chia et les raisins dans un bol, bien mélanger. Mélanger le contenu des deux bols. Mettre du papier parchemin sur une plaque de cuisson. Déposer la pâte à biscuit à la cuillère sur la plaque. Cuire pendant 15 minutes.

► La bonne portion

Pour mieux comparer les biscuits, la portion a été uniformisée au plus gros biscuit (50 g) déniché pour le banc d’essai. Par contre, une portion de 25 g est beaucoup plus recommandable. Pour cette portion, le meilleur biscuit apporterait 5 g de lipides et moins, 7 g de sucres et moins et 2 g de fibres et plus. On aime aussi voir l’avoine en tête de liste !

