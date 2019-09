Lionel Messi: l'opération séduction de David Beckham se poursuit

David Beckham et son entourage poursuivent leurs démarches afin de tenter de convaincre l’Argentin Lionel Messi de quitter le FC Barcelone pour la Major League Soccer (MLS).

L’Inter Miami, dont Beckham est le propriétaire, effectuera ses débuts en MLS la saison prochaine et l’organisation en est à assembler son effectif. Tel que révélé dans les derniers jours, Beckham et son entourage sont actuellement en Europe afin d’entrer en contact avec le clan Messi.

La plus récente information dans ce dossier vient du journal «Sun», qui indique que Beckham aurait envoyé le directeur technique du club, Paul McDonough, à Londres afin d’y rencontrer le père de Messi, Jorge, aussi un conseiller important de la vedette planétaire du soccer.

Plusieurs médias ont rapporté que Messi possède une clause dans son actuel contrat qui lui permettrait de quitter Barcelone dès la fin de la présente saison.

Cependant, le FC Barcelone aimerait de son côté offrir un contrat à vie à celui qui a remporté tous les trophées pour le club au cours de la dernière décennie.

Le club catalan serait au courant des démarches de Beckham et de l’Inter Miami, qui devra sans doute allonger une impressionnante quantité de dollars et offrir plusieurs bons arguments de vente pour convaincre Messi de quitter le seul club pour lequel il a joué chez les professionnels, et où il est comme chez lui.

Messi, cinq fois récipiendaire du Ballon d’Or, aura 33 ans en juin.