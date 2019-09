Un tour du chapeau pour Max Pacioretty

Max Pacioretty a marqué trois buts et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 6 à 2 à l’occasion du premier match préparatoire de la saison 2019-2020 de la Ligue nationale de hockey (LNH), dimanche.

Pacioretty a été l’attaquant le plus dangereux des siens au T-Mobile Arena de Las Vegas. Il a marqué son troisième filet sur un retour de lancer de Dylan Coghlan alors qu’il restait trois minutes à écouler en deuxième période.

Malcolm Subban était dans les buts pour Vegas. Il a bloqué 30 des 32 lancers dirigés vers lui. Vinnie Hinostroza et Ilya Lyubushkin ont marqué pour les représentants de l’Arizona. Le gardien Adin Hill a laissé sa place à Erik Kallgren après le quatrième but des Knights.

Par ailleurs, les Québécois Jonathan Marchessault et Nicolas Roy avaient été jumelés sur un trio par l’entraîneur Gerard Gallant. Les deux attaquants des Knights n’ont obtenu aucun point et dirigé respectivement cinq et deux tirs vers le filet des Coyotes.