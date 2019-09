COULOMBE, Madeleine Gosselin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 septembre 2019, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée dame Madeleine Gosselin, épouse de feu M. Charles Coulombe. Elle demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Johanne Vézina), Ginette, Martin (Kosal Poeu); ses petits-enfants: Jonathan (Stéphanie Powell), Natasha (Pascal Beaulieu), Robyn Woldanski, Becky Mar, Nicolas (Annabelle Mathieu), Jessica (Karl Richard), Michaël (Annabelle Bergeron), Maxime et ses arrière- petits-enfants. Sa sœur et sa belle-sœur: Huguette, Régina Bouchard Coulombe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675, chemin Ste-Foy, Québec, Qc G1S 2P7 par téléphone: 418 683-1449.