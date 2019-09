Bureau d’enquête: Régis Labeaume évite de commenter son salaire

Régis Labeaume vit bien avec le fait que son salaire soit inférieur à celui de plusieurs de ses homologues qui sont pourtant à la tête de municipalités plus petites que la Capitale-Nationale.



«Je vais survivre. Ça va aller. Je ne m’en mêlerai pas. On va se mêler de nos affaires. On va survivre. Ça va être correct», a répondu le maire de Québec, lundi matin, de façon laconique, en marge d’un point de presse.



Samedi, Le Journal révélait que le maire Labeaume se trouve en huitième position des maires en ce qui a trait à sa rémunération, comparativement aux maires des autres villes du Québec. Au 31 décembre dernier, sa rémunération globale annuelle était de 174 420$.