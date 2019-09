Début de l’audition du 2e recours collectif sur la poussière rouge

À peine quelques semaines après avoir eu gain de cause et obtenu un dédommagement pour un épisode de poussière rouge, voilà qu’un deuxième recours s’ouvre lundi matin au palais de justice de Québec.

La leader de cette longue bataille, Véronique Lalande et son conjoint sont une fois de plus à la tête de ce recours qui fait état de contaminant émis dans l’air – du Nikel - à l’automne 2010. Ce deuxième recours collectif touche plus de zones que le premier recours, et ce, sur une période plus longue.

Le montant de 1000$ par citoyens touchés est aussi plus important.

En début d’audition, l’avocat de l’administration portuaire de Québec a indiqué que selon une étude effectuée par eux entre 2017 et 2018, les opérations portuaires n’étaient responsables que de 2,8% de la poussière urbaine dans les quartiers centraux de Québec.

Selon son argumentaire, le secteur du transport routier «est de loin» le grand responsable de la poussière urbaine en raison de l’épandage et du sel de déglaçage.

Ces abrasifs sont «trappés» pendant l’hiver et rejetés dans l’air au printemps et en été par le vent et la circulation toujours selon l’argumentaire de APQ. L’organisation dit travailler depuis à bonifier ses pratiques environnementales pour diminuer sa contribution à la poussière dans la ville.

L’audition du recours devrait durer quelques semaines.

Plus de détails à venir...