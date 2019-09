Du soleil toute la semaine

MONTRÉAL – Le soleil sera au rendez-vous tout au long de la semaine, sur la majorité des secteurs de la province, tandis que les températures seront agréables.

La semaine va commencer sous le soleil, lundi, avec quelques passages nuageux prévus sur certaines régions au cours de la journée. Le temps risque d’être plus couvert pour Rimouski, Saguenay et Gaspé avec une probabilité d’averses variant entre 30 et 40 %.

À Montréal, la journée sera généralement ensoleillée et le mercure affichera un maximum de 21 °C. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 18 °C au cours de l’après-midi.

Mardi, le ciel sera dégagé pour tout le monde et les températures saisonnières toujours présentes. À Montréal comme à Québec, il fera respectivement 21 °C et 17 °C.

À partir de mardi, les Québécois peuvent s’attendre à plusieurs jours consécutifs de temps ensoleillé tandis que les températures vont graduellement augmenter au moins jusqu’à vendredi.

À Montréal, le mercure affichera 21 °C mercredi, 24 °C jeudi et 26 °C vendredi.

À Québec, il fera un maximum de 19 °C mercredi, 22 °C jeudi et jusqu’à 24 °C vendredi.

Si la tendance se maintient, la fin de semaine s’annonce également ensoleillée avec des températures aussi agréables.