La Ville offrira 30 000$ aux commerçants qui subissent des pertes

La Ville de Québec offrira 30 000$ par année à ses commerçants qui subissent des pertes en raison des grands chantiers devant leur entreprise. Pour le tramway, la Ville prévoit une compensation de 5 millions$ par an.

Les commerçants qui subiront une perte d’achalandage et de chiffre d’affaires en raison de chantiers recevront finalement des sommes pour les aider à passer au travers.

«Notre administration a entendu les commerçants», a souligné le maire en présentant son «programme de compensation des entreprises affectées par la réalisation de grands travaux», lundi, en marge du conseil municipal, en compagnie de la conseillère et membre de l’exécutif Émilie Villeneuve.

Le programme s’adressera autant aux commerçants qui seront visés par les travaux du tramway que ceux qui sont affectés depuis le début de l’été sur la route de l’Église.

«On veut faire en sorte que les gens soient compensés et qu’ils reçoivent ce à quoi ils ont droit», a indiqué M. Labeaume. Ainsi, chaque commerçant affecté recevra 5000$ en partant lors du début du chantier et selon ses pertes, il pourra récupérer jusqu’à 30 000$, sur présentation de preuves.

Les marchands qui seront visés sont ceux qui sont situés dans un périmètre de 200 mètres d’un chantier qui dure quatre mois consécutifs dans le cas de travaux souterrains et six mois dans un réaménagement de surface. Les restaurants, commerces de services et de détail, services d’hébergement et de divertissement sont visés.

Pour les années que durera le chantier du tramway, la Ville estime ses compensations à 5 millions$ annuellement. Ces sommes ne sont pas comprises dans le budget de 3,3 milliards$ du réseau structurant. Elles proviendront du budget de fonctionnement de la Ville.

Sur la route de l’Église, si tous les commerces touchés font la démonstration qu’ils ont subi des pertes de 30 000$ par an, M. Labeaume estime à 500 000$ l’enveloppe nécessaire. Mais selon lui, «c’est impossible» que de telles pertes aient été enregistrées partout.

L’administration Labeaume s’est inspirée de ce qui s’est fait à Montréal. Dans la métropole, la mairesse Valérie Plante a mis en place un programme d’aide financière de 25 millions$ d’ici 2021. Il couvre les pertes de bénéfice brut supérieures à 15%, ce qui permet aux commerçants d’obtenir une aide financière maximale de 30 000$ par année. Il s’adresse aux commerces qui sont situés dans des secteurs affectés par des travaux d’aqueduc et d’égout ou d’infrastructures majeures.