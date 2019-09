Les coûts détaillés du tram sont «confidentiels»

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS Lors de la séance du conseil, hier, le maire de Québec a dit avoir hâte d’expliquer « pourquoi on est rendus à 712 M$ de réserve » pour le projet de tramway. « Si j’avais le choix, je le dirais ce soir, mais on a des partenaires et on ne peut pas faire ce qu’on veut. »