Manifestations en Russie: un homme condamné à 3,5 ans de prison

MOSCOU | Un homme arrêté début août pendant une manifestation de l’opposition à Moscou a été condamné lundi à trois ans et demi de prison pour violences contre les forces de l’ordre, a annoncé le Comité d’enquête russe.

Pavel Oustanov, un acteur de 24 ans, était accusé par le tribunal moscovite de Tverskaïa d’avoir résisté à son arrestation, provoquant une entorse de l’épaule à l’un des policiers l’ayant arrêté.

Le jeune homme plaidait non coupable et assure même qu’il ne participait pas à la manifestation non autorisée au cours de laquelle il a été arrêté, mais selon le Comité d’enquête, « les éléments de preuve réunis (...) ont été jugés suffisants ». Il purgera sa peine dans une colonie pénitentiaire, est-il précisé.

Selon des médias russes, le jeune homme a assuré lors de son procès qu’il attendait un ami devant une station de métro, le téléphone à la main, quand il a été arrêté.

L’affaire a provoqué une levée de boucliers des défenseurs des droits de l’homme en Russie, qui dénoncent une condamnation arbitraire, l’organisation russe Memorial ayant placé Pavel Oustinov sur sa liste des « prisonniers politiques ».

Cette condamnation porte à six le nombre de personnes condamnées à de lourdes peines de prison après les manifestations de l’opposition de l’été à Moscou. Des rassemblements ont eu lieu quasiment chaque week-end dans la capitale russe pour protester contre l’éviction de candidats de l’opposition aux élections locales moscovites.

En majeure partie non autorisées, elles ont donné lieu au total à près de 2700 interpellations. Si la plupart des personnes arrêtées ont été libérées, cinq hommes accusés de « violences » contre des policiers ont déjà été condamnés à de lourdes peines de prison durant la semaine précédant l’élection.

Celle-ci s’est traduite par un revers du parti au pouvoir qui a perdu de nombreux sièges au Parlement de Moscou, mais reste majoritaire.