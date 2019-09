Maxime Bernier finalement invité aux débats des chefs

OTTAWA | Le leader du Parti populaire du Canada Maxime Bernier a finalement pu obtenir une invitation aux débats télévisés des chefs des 7 et 10 octobre prochains, organisés par la Commission des débats des chefs.

«À la lumière de notre évaluation approfondie, j’ai la conviction que plus d’un candidat soutenu par le parti a une véritable possibilité d’être élu», a fait savoir lundi le commissaire aux débats David Johnston.

À la mi-août, dans une première décision, la Commission aux débats l’avait écarté et seulement les chefs suivants y participaient: Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Elizabeth May et Yves-François Blanchet.

Maxime Bernier avait dénoncé la décision et présenté ses arguments à la Commission, en plus de lancer une pétition pour tenter d'obtenir le droit de se joindre aux autres chefs de parti sur le plateau des débats. Il a finalement eu raison.