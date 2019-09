Audrey Robichaud, ex-skieuse acrobatique (bosses) et nouvelle tête d’affiche associée au projet de recherche sur les commotions cérébrales du Dr Nicolas Dupré, neurologue, donnera ce soir, de 17 h à 19 h à La Cage, brasserie sportive de Lebourgneuf, une miniconférence sur le sujet. Voilà une belle occasion d’en apprendre davantage à ce propos et d’en discuter avec le docteur Dupré. Les profits de la soirée (entrée 30 $ à la porte) iront à la recherche innovante sur les commotions cérébrales. Vous pouvez aussi acheter vos billets au projetsportif.org.

L.A.V.

Après avoir terminé au 1er rang du classement de la saison régulière, l’équipe de softball d’Équipement et Outillage L.A.V a poursuivi sur sa lancée, en séries éliminatoires de la ligue de Saint-Émile, en remportant, pour une 2e année consécutive, le championnat de la ligue. Bravo !

Soyons tous inclus

Jean-François Chalifoux (photo), président-directeur général de SSQ Assurance, a accepté la présidence d’honneur du 28e Buffet gastronomique d’Adapatvie qui se tiendra le samedi 9 novembre, à compter de 18 h, dans l’auditorium du siège social de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), 525, boul. Hamel Est à Québec sous le thème « Soyons tous inclus ». L’événement est préparé grâce à la générosité des restaurateurs membres de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers, chapitre de Québec. Il vise à amasser des fonds pour Adaptavie afin de permettre aux personnes vivant avec des limitations physiques, intellectuelles ou un trouble du spectre de l’autisme d’avoir accès à un éventail d’activités physiques ou sportives adaptées à leur condition. Plus de 1200 personnes handicapées profitent des services d’Adaptavie chaque semaine. Renseignements et réservations : www.adaptavie.org ou 418 529-9238 poste 0 ou directement au bureau d’Adaptavie.

Adopreneurs

Annie Fortin, présidente et chef de la direction du Groupe Structura, présente le projet-pilote Adopreneurs, nouveau programme qui vise à stimuler et encourager les élèves du secondaire à développer leur esprit entrepreneurial. Grâce à la collaboration de l’école secondaire Saint-Jean-Eudes, qui a tout juste débuté le projet avec les élèves de cinquième secondaire, elle souhaite offrir la chance aux jeunes passionnés d’entrepreneuriat d’avoir accès à un programme collé à la réalité. Ce parcours entrepreneurial est la première phase d’un projet appelé à grandir si la réponse du milieu scolaire s’avère positive. Un plan de partenariat est d’ailleurs en chantier afin de financer le tout à une plus grande échelle et depuis le lancement, cinq nouvelles écoles se sont ajoutées. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Annie Fortin, en compagnie de Mélanie Lanouette, directrice de l’école secondaire Saint-Jean-Eudes.

Anniversaires

Fred Colgan (photo), entraîneur golf à l’Académie de golf Fred Colgan (Académie Saint-Louis) et professionnel CPGA. 48 ans... Katie Melua, chanteuse britannique d’origine géorgienne, 35 ans... Marc Anthony, chanteur américain de descendance portoricaine, 51 ans... Richard Marx, auteur-compositeur-interprète et producteur de musique américain, 56 ans... Tim Raines, avec les Expos de 1979 à 1990, 60 ans... David Copperfield, magicien, illusionniste, 63 ans.

Disparus

Le 16 septembre 2018. James B. Thayer (photo), 96 ans, général de brigade américain ayant servi en service durant la Seconde Guerre mondiale... 2016. Jean Saint-Germain, 79 ans, le « patenteux » (inventeur du fameux biberon de la compagnie Playtex) et du parachutisme... 2015. Guy Béart, 85 ans, auteur-compositeur-interprète français... 2012. Roman Kroitor, 85 ans, cinéaste montréalais et pilier de l’Office national du film (ONF)... 2011. Roger Bélanger, 45 ans, joueur de hockey sur glace canadien (Pittsburgh, 1984-1985)... 2009. Mary Travers, 72 ans, chanteuse, membre du trio Peter, Paul and Mary... 2007. Pol Martin, 78 ans, chef cuisinier d’origine française... 2001. Jeanne-d’Arc Charlebois, 78 ans, chanteuse québécoise... 2000. Jean-V. Dufresne, 70 ans, journaliste... 1988. Jacques Beauchamp, 61 ans, chroniqueur sportif.