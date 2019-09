Un projet bonifié relancé pour le Mont-Tourbillon

Après avoir essuyé un refus du conseil municipal de Lac-Beauport en 2018, le groupe Synchro Immobilier revient à la charge avec une mouture bonifiée de son projet à proximité du terrain de golf du Mont-Tourbillon.

« Nous avons analysé les inquiétudes des citoyens et nous sommes revenus avec un projet qui va répondre à tout le monde. [...] Il a été revu dans son entier », indique au Journal George Blouin, président chez Synchro.

Au lieu de trois bâtiments et 72 condominiums avec une piscine et des stationnements souterrains, le promoteur souhaite aujourd’hui n’ériger qu’un seul édifice « entre 80 et 100 unités » d’une hauteur de « trois étages et demi ».

Le nouveau complexe, dont l’évaluation passera ainsi de 25 millions $ à environ 35 millions $, sera présenté à la population le 22 octobre lors d’une consultation publique.

Synchro travaille sur ce développement baptisé Les Villas Mont-Tourbillon depuis 2017, soit quelques mois après que le golf Mont-Tourbillon eut été la proie des flammes.

Depuis, plusieurs citoyens ont exprimé leur opposition, jugeant le développement trop imposant et craignant des problèmes de circulation ainsi que d’approvisionnement en eau potable.

Dans une lettre transmise récemment à différents médias, des résidents du secteur ont déploré le manque de transparence de la Ville en lien avec ce projet.

Plusieurs rencontres

Pour répondre aux inquiétudes des gens, Synchro a multiplié les rencontres avec la Municipalité et les citoyens au cours des dernières années, et la compagnie a revu son projet à trois reprises. Lors de sa première présentation, la direction espérait y développer un site résidentiel et récréotouristique de quatre bâtiments et 140 unités.

La Ville avait alors demandé au promoteur de retourner à sa table à dessin.

Dans sa dernière réflexion, Synchro a souhaité réduire la durée de construction et atténuer les problématiques liées à la nappe phréatique, au potentiel dynamitage, à la circulation et en lien avec la protection des piétons. Il y a aussi plus d’espaces verts.

Par ailleurs, le promoteur envisage la possibilité de donner l’accès à certains services du complexe aux résidents de Lac-Beauport.