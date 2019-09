Un skate retrouvé dans le fleuve après six ans

Un adolescent a retrouvé la planche à roulettes de son frère, six ans après qu’elle a sombré dans le fleuve Saint-Laurent, grâce à une opération de nettoyage qui a eu lieu la fin de semaine dernière.

« On était vraiment surpris et vraiment content, a lancé Jérémy Normand en parlant de sa réaction et de celle de son frère. On va garder la planche, même si elle est pas mal maganée. »

C’est en surfant sur Facebook que l’adolescent de 15 ans a vu la page de l’événement organisé sur les berges de l’arrondissement de Lachine, à Montréal, samedi et dimanche derniers par le GRAME, un organisme environnemental du secteur.

Un longboard de 400 $

« J’ai lu qu’il allait y avoir des plongeurs et je me suis dit que ce serait l’occasion de retrouver le longboard que mon frère avait perdu il y a six ans. Je leur ai envoyé un message, puis la journée de l’événement, ils m’ont écrit pour me dire qu’ils en avaient trouvé un », raconte Jérémy.

Son frère Frédérick avait 15 ans lorsqu’il a perdu sa planche.

« Il faisait du longboard sur le quai quand il a trébuché. La planche a roulé dans l’eau. Il voulait la récupérer parce que c’est un longboard des États-Unis qui avait coûté 400 $, mais il y avait trop de courant. Mon père est retourné avec une puise le lendemain, mais ça n’a pas fonctionné », se souvient Jérémy.

Photo courtoisie, Marie-Josée De Carufel

Quatre tonnes de déchets

L’opération nettoyage a permis de retirer un peu plus de quatre tonnes de déchets sur les berges et sous l’eau d’un secteur d’environ 750 m de long entre le quai de Lachine et le parc de la Marine d’escale.

Pneus, vélos, ordinateurs et même une moto ont été remontés à la surface.

Une voiture a aussi été découverte. Elle sera retirée de l’eau plus tard avec l’équipement adéquat.

« Pour bien des plongeurs présents en fin de semaine, c’était comme une grosse chasse au trésor. Les deux plongeurs qui ont trouvé la moto étaient pas mal fiers », raconte une des organisatrices de cette opération, la plongeuse et cinéaste sous-marine Nathalie Lasselin.