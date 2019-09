Vote de grève chez Purolator

MONTRÉAL – Des employés syndiqués de Purolator au Québec ont donné un mandat de grève à leur comité de négociation lors de votes tenus à Québec et à Montréal en fin de semaine.

Les membres de la section locale 146-Q du syndicat Unifor ont voté en faveur de la grève à hauteur de 78 %.

«Il est inadmissible de la part d'un employeur qui se targe depuis des mois de faire autant d'argent et qui a investi plus de 1 milliard $, de faire des offres salariales largement en dessous de l'indexation du coût de la vie et de même oser dire que les employés sont très bien payés pour le travail qu'ils font», a déploré Marcel Rondeau, représentant national du syndicat Unifor, par communiqué, lundi.

«Nos membres sont prêts à aller jusqu'au bout pour se faire respecter!» a-t-il ajouté.

Le syndicat compte faire valoir ce mandat de grève mercredi lors d'une rencontre de conciliation avec l’employeur devant le Service fédéral de médiation et de conciliation.

Purolator, une entreprise spécialisée dans l’expédition de colis, emploie près de 164 membres d'Unifor au Québec, a souligné le syndicat. Ces employés travaillent comme agents au comptoir aux points de cueillette et d'expédition de la compagnie, ainsi qu’à son service à la clientèle.

Purolator est détenue à 91 % par la Société canadienne des postes.