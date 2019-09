Blessée à jamais par un séducteur

Je me relève difficilement d’une grosse blessure. Pour vous rendre les choses claires, je dois vous dire que je suis en couple depuis 15 ans et que la vie sexuelle avec mon conjoint était devenue très routinière. Je ressentais le besoin d’un petit kik, quand lors d’un repas pris dans un restaurant de mon quartier avec une amie, l’occasion m’en fut donnée par un homme qui nous a offert un digestif.

On était à le remercier quand il a glissé sa carte de visite dans la poche de mon veston. Le sort en était jeté. Trois jours plus tard je succombais à ses charmes en allant le retrouver à l’hôtel. Je dois quand même avouer que dès la première fois qu’on a couché ensemble il m’a dit qu’il était marié et ne souhaitait rien changer à cela. Il disait aimer sa femme et se payer du bon temps avec une femme mariée pour ne pas se sentir obligé à plus qu’une « bonne baise ».

Emportée par le plaisir qu’il me procurait, c’est comme si j’avais effacé de ma mémoire la mise en garde qu’il m’avait faite. Comblée par cette aventure, j’ai pris la décision d’amorcer une rupture définitive avec mon conjoint. Je me disais que ça allait peser dans la balance pour l’inciter à faire pareil. Mais tout le contraire s’est produit puisqu’il m’a alors avoué que je n’étais pas sa seule maîtresse, et qu’à partir du moment où je devenais dépendante de lui, ça marquait la fin de l’aventure.

Vous dire à quel point ça m’a fait mal ne se décrit pas. Il m’a fallu aller en thérapie, seule et en couple, pour retrouver mes esprits et repartir à neuf. Mais ma confiance en moi et surtout dans les hommes est à zéro, même si mon mari m’a pardonné cette incartade. Comment font-ils pour se regarder dans le miroir ces éternels séducteurs qui se croient tout permis?

Une qui ne se fera plus reprendre

Ils ne se regardent jamais en pleine face puisque séduire et en tirer du plaisir est la seule motivation des messieurs de ce genre. Appréciez aussi le fait que tous les hommes ne soient pas à son image puisque votre conjoint vous a pardonné et que vous avez pu remettre votre couple sur les rails. Ce mauvais intermède de vie qui se transforme en une mutation en profondeur devrait plutôt vous inspirer le désir de poursuivre dans la voie du meilleur.