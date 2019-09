Charles Lafortune dénonce une personne qui usurpe son identité

Bien malgré lui, Charles Lafortune est victime d’une fraude. En effet, un utilisateur Facebook mal intentionné se fait passer pour lui et communique avec ses abonnés.



Lorsque la nouvelle est venue aux oreilles de l’animateur vedette dans les derniers jours, il n’a pas perdu de temps pour dénoncer la situation dans laquelle il était plongé.



«Bon! Quel moron!!! Non ce n’est pas moi! Je vends pas de carte... j’ai pas de “management” svp ne communiquez aucune de vos infos perso! J’ai signalé l’usurpation d’identité! Mon profil est authentifié d’un crochet...», a indiqué celui qu'on retrouvera à La Voix cet hiver.



Pour illustrer l'affaire, le producteur de l'émission Autiste, bientôt majeur a fait une capture d'écran d'une discussion entre une de ses abonnés et le fraudeur.



Depuis, pour éviter la confusion entre les deux comptes, Charles Lafortune a changé sa photo de profil sur Facebook. Il a aussi réitéré l'importance de bien vérifier le crochet bleu, à côté de son nom.



Dans les commentaires, plusieurs personnes se sont indignés de la situation, alors que d'autres en ont profité pour remercier l'animateur d'avoir averti ses abonnés, pour s'assurer qu'aucune autre personne ne se fasse prendre.



Dans les derniers mois, Pénélope McQuade et Annie-Soleil Proteau avaient également é té victimes de fraudes semblables.