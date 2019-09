H4C par Dany Bolduc: naissance d’un grand restaurant

Le restaurant H4C a ouvert ses portes en 2013, bon an, mal an, le restaurant a traversé la vie avec le souci de qualité.

Puis le choc, le restaurant allait fermer ses portes en mars dernier. L’annonce affecta la clientèle, mais pas le chef Dany Bolduc qui a une idée bien précise de ce que sa passion peut représenter, reprendre les rênes du H4C.

Accompagné et encouragé dans cette naissance du nouveau et vrai H4C, Dany s’est associé avec son bras droit en cuisine, Renaud-Philip Méthot, de la directrice de salle Alexandra Dubreuil-Gagnon, qui s’occupe avec bienveillance, élégance et professionnalisme au bien-être des clients et du talentueux et audacieux sommelier Jonathan Benchetrit.

L’équipe est complétée en salle, comme en cuisine par des amoureux de leur métier, ça se ressent, dans chaque geste, chaque action, tout est signe d’excellence.

A cela, il faut ajouter une vision, une action, un chemin enchanteur que Dany et ses partenaires souhaitent nous faire vivre, nous guider, nous transporter sur la route de saveurs pures et complexes à la fois.

C’est son dernier voyage au Japon qui a confirmé toute l’importance du geste parfait, de la symbiose et du mariage entre le contenue du réceptacle des créations culinaires et du verre, aidé en cela, par la grande complicité de Jonathan.

Le raffinement d’un environnement épuré laissant toute la place à ce qui se passera à table, voilà le nouveau H4C.

H pour harmonie

4 pour les 4 magnifiques partenaires

C pour cuisinier, commerçant, complicité, confiance, culture et courage.

Le H4C par Dany propose une aventure pour ceux qui veulent voyager sans prendre l’avion.

Direction au pays de la sensibilité, du raffinement, de la délicatesse, de la réflexion, des saveurs originales et audacieuses. Un petit détour par des textures tranchées, une halte à la douceur, une autre à la profondeur des océans, une envolée aux pays des origines d’ici ou des grandes prairies. Un voyage dans le temps et dans le présent où l’on vous donne tout le temps voulu pour bien en profiter.

En effet, au H4C, le temps vous est alloué lorsque vous ferez votre réservation.

Pas de renouvellement de table vous empêchant de ne pas apprécier toutes les subtilités du petit ou du grand menu. Ici, vous ne réservez pas pour manger, vous réservez toute la soirée pour profiter au maximum, sans stress, sans contrainte de temps. C’est unique, c’est audacieux, mais tellement rassurant de pouvoir au restaurant, profiter du temps.

Mais pour bien comprendre la H4C, il faut se laisser faire, se laisser aller, s’abandonner, se remettre dans les mains expertes de ces professionnels. Laissez-les faire, ce sera un voyage sans turbulence, en première classe, direction, perfection.

1 er service, trilogie d’amuse-bouche

Courgette-miso

Thon-petits pois

Hareng-pétoncle

La fleur de courgette est incroyablement croquante, savoureuse, un Umami qui remplit parfaitement la bouche. Encore, encore dit le plaisir.

Le thon et petits pois met en évidence la texture à la fois ferme et tendre.

Hareng et pétoncle, c’est la symbiose parfaite, toutes les textures, le croquant de la pomme de terre, le moelleux du pétoncle, le sel et le sucre naturel, tout cela est carrément divin.

2 e service

«Yuba», crevette, aneth

La Japon et le Québec en totale harmonie. Le végétal et le marin, c’est très bon, joli, on est béni.

3 e service

Courgette, oursin, sarrasin, homard

Explosion, un tsunami de saveurs, un travail sur l’extraction complète des goûts, un plat qui marque, la terre et la mer en évidence.

4 e service

Bœuf, eryngii, caviar

Un de mes plats chouchous. Le bœuf est d’une incroyable délicatesse. Les champignons parfaitement cuits. Le caviar se scinde à la formidable sauce. C’est complexe, c’est pur, on voyage pour vrai.

5 e service

Canard, riz, poivre

Cuisson à la seconde, tendreté de la viande, originalité des gyoza végétal, l’audace des saveurs avec le mariage de la bière.

6 e service

Morilles, shiitake, pomme de terre, truffe

Un classique modernisé, saveur ample, technique précise, harmonie parfaite d’un pinot noir d’Allemagne. Un grand moment de gourmandise.

7 e service

Fraise, mascarpone, pins

Délicatesse et douceur en bouche, un petit nuage suave.

8 e service

Amande, rhubarbe

Rhubarbe confite sans excédent de sucre. Amande Umami , qui laisse en bouche une sensation de dépendance.

9 e service

Mochi, fraise

Le Québec et le Japon complète le message et il est parfaitement reçu.

Merci au quatre magnifiques pour cet incroyable voyage interstellaire de la gourmandise, pas facile ensuite de redescendre sur terre.

Il le faudra pourtant, pour revenir vous voir.

Thierry Daraize

H4C par Dany Bolduc

Adresse : 538 Place Saint-Henri

Montréal

H4C 2R9

Téléphone : (514) 316-7234

Menu : leh4c.com