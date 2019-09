Huit bonnes adresses à L’Anse-Saint-Jean, dans le fjord du Saguenay

L’ANSE-SAINT-JEAN - Avez-vous déjà entendu parler de L’Anse-Saint-Jean? C’est un village de 1200 habitants, membre de l’Association des plus beaux villages du Québec, qui se trouve le long du fameux fjord du Saguenay. En plus de posséder un joli pont couvert et de coquettes maisons anciennes, il offre plusieurs adresses et expériences intéressantes à ceux qui prennent le temps de s’y arrêter. En voici quelques-unes.

1. Une croisière confo sur le fjord

Savez-vous que le fjord du Saguenay fait 105 km de long et que ses caps falaises atteignent facilement 300 m de haut? L’entreprise Navettes maritimes du Fjord propose une foule de croisières sur la rivière Saguenay, à partir de différentes localités de la région. Cet automne, par exemple, vous pourriez faire une sortie d’une demi-journée au départ de L’Anse-St-Jean pour admirer à la fois Tadoussac (le paradis des baleines!) et les plus hauts caps du fjord, le tout, dans un bateau couvert. La saison 2019 se termine le 14 octobre. Pour voir tous les itinéraires proposés: navettesdufjord.com.

2. Le Bistro de L’Anse

AGENCE QMI

Installé dans une demeure vieille de 150 ans, qui était autrefois un camp de chasse, le Bistro de L’Anse est un resto gourmand misant sur le terroir, où on propose des accords mets-bières avec les produits de la microbrasserie locale La Chasse-Pinte. C’est aussi une salle de spectacle (qui a notamment accueilli Philippe Brach et Alaclair Ensemble cet été) et l’une des plus agréables terrasses du coin. www.bistrodelanse.com

3. Le Sentier de la Statue et la via ferrata du fjord

On ne roule pas jusqu’au fjord sans aller faire un tour dans le parc national du Fjord-du-Saguenay. Dans le secteur de Baie-Éternité, qui se trouve à 35 minutes de voiture de L’Anse-St-Jean, vous aurez le choix entre un parcours de via ferrata vertigineux (bonne chance!) ou une randonnée magique au milieu des couleurs d’automne. Parmi les courts sentiers populaires: celui de la Statue (7,6 km aller-retour), qui offre des vues plongeantes sur le fjord et les forêts saguenéennes.

(Notez que le parc se divise en trois secteurs bien distincts, situés dans trois régions différentes; ne vous trompez pas d’endroit.) www.sepaq.com/pq/sag

4. Le Café du quai

C’est à un Breton que l’on doit la création, en 2013, de ce resto agréablement situé au bord du Saguenay et de la marina de L’Anse-Saint-Jean. On y sert surtout des crêpes bretonnes, salées ou sucrée, mais aussi des sandwiches, des cafés et des bières, tout en mettant en vedette des produits locaux. S’il fait beau, attablez-vous sur la terrasse pour admirer la vue. www.cafeduquai.ca

5. L’auberge de jeunesse Le Camp de base

AGENCE QMI

Ouverte il y a un an, cette auberge est installée dans un motel des années 1960 remis au goût du jour par un groupe de jeunes entrepreneurs. Vous y trouverez des dortoirs, des chambres privées, une cuisine commune et une ambiance chaleureuse, de même qu’un resto convivial où on fume viandes et poissons directement sur place. L’auberge est en bordure de la rivière Saint-Jean, et non du fjord. aubergecampdebase.com

6. La boulangerie Nuances de grains

AGENCE QMI

AGENCE QMI

Le presbytère de L’Anse-Saint-Jean abrite une boulangerie artisanale particulièrement alléchante. En plus de cuire ses pains au levain, Nuances de grains torréfie son café et offre divers produits gourmands: des chaussons au cerf, des tourtières à la bière, des tartes aux bleuets, en plus des biscuits, brioches et viennoiseries. www.nuancesdegrains.com

7. Les sorties en kayak au creux du fjord

AGENCE QMI

Pour vivre le fjord du Saguenay à fleur d’eau, essayez le kayak. L’entreprise écotouristique Fjord en kayak propose des excursions guidées de trois heures, au départ de la marina de L’Anse-Saint-Jean et affirme qu’il n’est pas rare de croiser des phoques! Vous verrez l’horaire des départs sur le site fjordenkayak.ca/fr, mais contactez l’entreprise pour les départs du mois d’octobre.

8. La Chocolaterie Kao

Avant de reprendre la route vers la maison, faites un arrêt dans cette jolie chocolaterie où chaque petite bouchée est fabriquée à la main, avec des ingrédients naturels. Les saveurs les plus originales intègrent des fruits de saison, des plantes de la forêt boréale et des herbes du jardin.