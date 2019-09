Karine Vanasse tourne pour CBS

Quatre ans après la fin de Revenge, Karine Vanasse revient à la télévision américaine. La comédienne sera de la seconde saison de God Friended Me, attendue sur les ondes de CBS dès la fin du mois.

« Je tourne en ce moment à New York. Je renoue avec mes projets américains », a confirmé la comédienne, avare de détails, rencontrée par Le Journal sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Sa dernière présence à la télévision américaine remonte à Revenge, un thriller diffusé sur ABC dans lequel elle a tenu le rôle de Margaux LeMarchal entre 2013 et 2015.

Mettant en vedette Brandon Micheal Hall (Search Party, The Mayor), God Friended Me suit le quotidien d’un homme athée qui voit sa vie et ses croyances chamboulées lorsqu’il reçoit une demande d’amitié du compte Facebook appartenant selon toute vraisemblance à Dieu.

Karine Vanasse incarnera quant à elle Audrey Grenelle, une personnalité mondaine française débarquant à New York. Selon la publication américaine Deadline, on découvrira rapidement qu’elle entretient un lien mystérieux avec le compte Facebook en question. Ses révélations pousseront alors le personnage principal à remettre en question tout ce qu’il croyait savoir sur la présence virtuelle de Dieu.

À sa première saison, diffusée de septembre à avril dernier, God Friended Me ralliait chaque semaine de 6 à 10 millions de téléspectateurs.

HORAIRE DE MAMAN

Maman du petit Clarence, un an et demi, Karine Vanasse avoue n’avoir aucune difficulté à concilier famille et travail, et ce, même si les tournages de God Friended Me se déroulent présentement au sud de la frontière américaine.

« New York, c’est tout près. Ça se fait très bien et, oui, bébé va bien », précise-t-elle.

On pourra donc bientôt la voir dans deux séries anglophones simultanément. En plus de ce nouveau projet, elle reprend son rôle de Lise Delorme pour la quatrième et ultime saison de Cardinal, aux côtés de Billy Campbell. On ignore encore l’intrigue de ces six nouveaux épisodes, mais on sait tout de même que le cinéaste canadien Nathan Morlando en assure la réalisation.

La diffusion de Cardinal est prévue pour l’hiver prochain sur les ondes de CTV. La série est également offerte aux États-Unis grâce à la plateforme Hulu.

-Avec la collaboration d’Anne-Lovely Étienne