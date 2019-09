La tempête laisse place à l’espoir

Le PEPS de l’Université Laval sera le théâtre de la 28e édition du Challenge de volleyball SSQ Assurance les 20 et 21 septembre.

Pour l’occasion, l’équipe féminine disputera son premier match sous les ordres du nouvel entraîneur-chef Danny Da Costa.

« C’est un gros nouveau départ, a raconté l’attaquante Maud Chapleau. Il y a beaucoup de nouvelles joueuses, un nouveau système de jeu, un nouvel entraîneur-chef et de nouveaux adjoints. On va jouer du volley qu’on n’a jamais joué dans le passé. »

« La dernière saison a été difficile et personne ne s’attendait à un changement d’entraîneur en cours de route, de poursuivre Chapleau. Personne ne s’attendait à ça. Nous avons été un mois sans pratiquer pendant la période des Fêtes, mais on a traversé la tempête en équipe et avec les adjoints. »

Silence radio

Les joueuses ne sont pas autorisées à commenter les raisons qui ont mené au départ d’Olivier Caron. Elles ont dû signer une entente de confidentialité.

En janvier dernier, quand la nouvelle est tombée, le Rouge et Or et Caron avaient convenu de ne pas commenter la séparation.

Avec le départ des finissantes et de quelques filles qui ont quitté, le Rouge et Or ne comptera que sur 12 joueuses, dont seulement quatre vétéranes.

« On peut avoir des aspirations, a assuré Chapleau. Ça me rappelle ma dernière saison à Garneau alors que nous étions jeunes. Nous avions néanmoins remporté le titre du RSEQ et terminé au 2e rang au championnat canadien. »

Da Costa est conscient du défi qui guette sa troupe. « Avec seulement 12 filles, il faudra éviter les blessures et bien gérer les périodes de repos, a-t-il mentionné. J’ai retiré les entraînements physiques du matin pour les remplacer par des sessions individuelles. On peut rivaliser avec les meilleures équipes si on demeure en santé, mais pourra-t-on le faire pendant 20 parties consécutives ? On ne pourra pas dépendre seulement de nos quatre vétéranes. Des recrues devront hausser leur jeu. Au départ, nous devions être seulement 10, mais j’ai recruté deux filles pendant l’été, dont Éloïse Ross-Tremblay qui est plus vieille et qui pourrait mériter un poste de partante ainsi que Lydia Lemelin qui a été joueuse par excellence en Division 2 avec Garneau. »

« Quant au système de jeu, on va miser sur les forces de chaque athlète, d’ajouter Da Costa. Nos adversaires ne sauront jamais ce que nous allons faire. On a adapté le système en fonction des athlètes. On essaie des choses. Parce que je suis nouveau, on repart à zéro avec les filles et leurs performances du passé ne comptent pas. »

Programme

Les filles affronteront les Aigles Bleus de l’Université de Moncton à compter de 18 h les 20 et 21 septembre.

Les hommes suivront face aux Mustangs de Western, formation qui devrait se retrouver parmi les quatre meilleures en Ontario selon l’entraîneur-chef Pascal Clément.

L’après Vicho