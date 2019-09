Labeaume aura une courte liste d’épicerie pour le fédéral

Le maire de Québec dévoilera probablement la semaine prochaine une courte «liste d’épicerie» à l’intention des partis fédéraux.

Comme le veut la tradition, les maires des grandes municipalités rédigent leurs demandes pour les candidats aux élections fédérales et provinciales, afin de les forcer à prendre position sur des enjeux locaux durant une campagne électorale.

Cette fois-ci, Régis Labeaume n’aura pas une très longue liste, a-t-il fait savoir lors d’une mêlée de presse à l’hôtel de ville mardi. Il dit avoir presque complété la rédaction de ses demandes.

«On a une stratégie avec ça. Notre liste est prête. On a presque fini de documenter nos demandes parce que nos demandes sont assez précises et vous allez voir comment on va les sortir. On n’en a pas beaucoup mais on en a des très précises», a-t-il exprimé, refusant d’en dire davantage avant sa conférence de presse.

«La semaine prochaine, ça aurait du bon sens. Le monde travaille ici pour planifier ça. Je ne vous le garantis pas mais c’est fort possible.»

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, dévoila la sienne ce jeudi. On sait déjà que le sort du chantier maritime Davie, le projet de troisième lien puis l’épineuse question de la juridiction fédérale sur les activités des aérodromes seront au menu.