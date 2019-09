La ministre Nadine Girault souffre d’un cancer

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, souffre d’un cancer du poumon.

C’est ce qu’elle a révélé mardi matin alors que s’ouvre la session parlementaire de l’automne à l’Assemblée nationale, à Québec.

Photo Simon Clark

«Un diagnostic plus qu’inattendu pour moi étant donné puisque je n’avais jamais eu de dossier médical, je n’ai jamais fumé et j’ai toujours été en grande forme physique et pleine d’énergie», a-t-elle déclaré après avoir remercié ses proches et collègues pour leur soutien.

«Depuis quelques semaines, je reçois des traitements. Selon mes médecins, je réagis très bien et sincèrement je ne sens presque pas les effets secondaires anticipés», a-t-elle ajouté.

Photo Simon Clark

Nadine Girault devra donc réduire ses activités dans les semaines à venir en limitant son nombre de voyages à l’étranger notamment, mais conservera toutefois ses fonctions au sein du gouvernement.

Photo Simon Clark

Le premier ministre François Legault avait déjà annoncé par voie de communiqué, à la fin août, que sa ministre devait réduire ses apparitions en public compte tenu de problèmes de santé. On ignorait toutefois ce dont Nadine Girault était affectée.

Photo Simon Clark

Environ 30 000 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2017. Ce cancer représente 14 % de tous les nouveaux cas de cancer estimés au pays.