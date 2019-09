Les clients de Bombardier privés de l’aide d’Ottawa jusqu’à nouvel ordre

Sous le coup d’une vérification commandée par Exportation et développement Canada (EDC), Bombardier devra se priver de l’aide de la société d’État fédérale jusqu’à nouvel ordre.

La multinationale québécoise devra donc trouver d’autres sources de financement pour les acheteurs de ses avions et de ses trains. Or, depuis le début de 2018, ses clients ont reçu au moins 670 M$ en prêts d’EDC.

Il fait suite à un prêt controversé de 41 M$ US octroyé par EDC pour l’achat d’un jet d’affaires de Bombardier. L’acquéreur était la puissante famille Gupta d’Afrique du Sud, impliquée dans un scandale qui a fait chuter l’ancien président du pays, Jacob Zuma.

Le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, a qualifié de « malheureuse » la décision d’EDC de consentir ce prêt dans une lettre envoyée au conseil de l’organisme, obtenue par le Globe and Mail.

« On n’avait pas de demande en cours avec EDC et on n’avait pas l’intention d’en faire, le temps que l’on complète l’évaluation », a-t-il ajouté.