Les conservateurs attaquent le bilan des libéraux dans la région de Québec

Les candidats conservateurs de la région de Québec ont fortement attaqué le bilan des libéraux. Ils ont également promis de remettre l’argent dans les poches des Canadiens.

C’est ce qui ressort du point de presse donné mardi après-midi, à Québec, par six candidats du Parti conservateur du Canada qui lançaient ainsi leur campagne électorale en vue du scrutin fédéral du 21 octobre.

«M. (Yvon) Charest (négociateur pour le pont de Québec) a toute notre confiance. Mais l’arrivée de M. Charest illustre, si besoin est, l’inefficacité crasse des députés libéraux. Pendant quatre ans, ils étaient là sans avancer d’un pouce. Ils sont tellement “pas bons” qu’ils ont dit ‘nous autres, on n’est pas bons. On va donner ça à M. Charest’», a soutenu le député conservateur sortant de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell.

Son homologue Pierre Paul-Hus a rappelé que les libéraux s’étaient engagés, lors de la campagne électorale de l’automne 2015, à trouver une solution au pont de Québec avant le 30 juin 2016. Or, les pourparlers avec le Canadien National (CN) piétinent et M. Charest a été nommé, le mois dernier, comme négociateur dans ce dossier.

«Gros show de boucane»

Outre le pont, M. Deltell a cité le centre de prédédouanement de l’aéroport de Québec comme une des illustrations de «l’inefficacité» des libéraux.

«Ces gens-là avaient dit qu’ils allaient régler la question du centre de prédédouanement. Gros show de boucane. Six mois après leur élection, le premier ministre Trudeau (était) à la Maison Blanche avec le président Obama (...) Ça fait trois ans et demi et il n’y a pas un pouce qui a été fait avec ça», a-t-il déploré.

Sans évoquer de chiffres précis, les conservateurs se sont également engagés à appuyer financièrement le mégaprojet caquiste de construire un troisième lien entre Québec et Lévis.

Les conservateurs ont également mis de l’avant plusieurs de leurs engagements électoraux dont celui de baisser le taux d’imposition, de créer ou de ramener plusieurs crédits d’impôts pour les familles et de hausser la contribution d’Ottawa de 20% à 30% dans le REEE (Régime enregistré d’épargne-études).

Assainir les finances publiques

Mardi, le Parti conservateur du Canada (PCC) a officiellement présenté deux de ses candidates régionales, soit Bianca Boutin dans Québec et Marie-Josée Guérette dans Louis-Hébert. Les deux femmes tenteront de déloger les députés libéraux sortants de ces circonscriptions : Jean-Yves Duclos et Joël Lightbound respectivement.

«C’est irresponsable d’avoir des déficits de la sorte que le gouvernement (libéral) est en train de faire depuis des années (...) C’est très important d’assainir les finances publiques», a insisté Mme Guérette.

Interrogés sur le faible nombre de candidatures féminines dans la région, les conservateurs ont tenu à rappeler que 40% de leurs candidats au Québec sont des femmes.