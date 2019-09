Les migrants toujours plus nombreux, selon un rapport de l’ONU

Le nombre de migrants dans le monde était en 2019 de 272 millions, soit 51 millions de plus qu’en 2010, dont une majorité accueillie en Europe (82 millions) et en Amérique du Nord (59 millions), selon un rapport de l’ONU publié mardi.

Le nord de l’Afrique et l’ouest de l’Asie viennent ensuite avec chacun 49 millions de migrants, selon les auteurs du rapport réalisé par les services chargés de la population au sein du département des Affaires économiques et sociales de l’ONU.

Aujourd’hui, les migrants représentent 3,5% de la population contre 2,8% en 2000, précise le document.

« Ces données sont essentielles pour comprendre le rôle important des migrants et des migrations dans le développement des pays tant d’origine (de ces migrants) que des pays de leur destination », relève dans un communiqué Liu Zhenmin, responsable des services chargés de la population à l’ONU.

Faciliter une migration ordonnée et sécurisée contribue à atteindre les objectifs de développement durable que s’est fixé l’ONU, a-t-il ajouté.

Selon l’ONU, la moitié des 272 millions de migrants dans le monde vivent dans seulement une dizaine de pays: les États-Unis arrivent en tête avec 51 millions de personnes, soit 19% du nombre total. Suivent l’Allemagne et l’Arabie saoudite (13 millions chacun), la Russie (12 millions), le Royaume-Uni (10 millions), les Émirats Arabes Unis (9 millions), la France, le Canada et l’Australie avec 8 millions chacun, et l’Italie (6 millions).

Concernant les pays d’origine, l’Inde vient en premier avec 18 millions de ressortissants vivant à l’étranger, devant le Mexique (12 millions), la Chine (11 millions), la Russie (10 millions) et la Syrie (8 millions), précise le rapport de l’ONU.