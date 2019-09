Après avoir enregistré une forte hausse lundi, les prix du pétrole se dégonflent mardi sur les marchés.

À New York, le prix de référence du baril de type West Texas Intermediate (WTI) cotait à 59,42 $US mardi matin, en baisse de 3,48 $US.

Lundi, le même prix du baril avait explosé de près de 15 %, terminant la séance à 62,90 $US. Du jamais vu depuis 2008.

Au Canada, le prix du pétrole a aussi connu la même ascension. Le Canadian Crude Index s’est apprécié de près de 18 % pour clore à 46,86 $US.

Mardi matin, l’indice Canadian Crude Index baissait de 7 %, à 43,42 $US.

Les attaques terroristes survenues en fin de semaine contre des installations pétrolières en Arabie saoudite avaient fait bondir lundi le prix du pétrole un peu partout dans le monde.

Selon l’agence Reuters, la production affectée en Arabie saoudite pourrait revenir à la normale au cours des deux à trois prochaines semaines.

Les analystes qui suivent de près les prix de l’essence sont d’avis que ces attaques envers l’Arabie saoudite devraient priver pendant un certain temps le marché mondial du pétrole d’une production d’environ 6 % (6 millions de barils) par jour.

Aux États-Unis, le président Donald Trump a indiqué qu’il n’hésiterait pas à recourir aux réserves stratégiques américaines pour compenser les pertes éventuelles de production de pétrole saoudien.

Les producteurs canadiens de pétrole ont pour la plupart souligné qu’ils pourraient répondre à la demande en augmentant éventuellement leur production au cours des prochains jours.