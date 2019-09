L’État de New York interdit les cigarettes électroniques aromatisées

NEW YORK | New York est devenu mardi le second État des États-Unis après le Michigan à interdire la commercialisation des cigarettes électroniques aromatisées, accusées d’inciter les jeunes à vapoter avec, à la clef, un fort risque de dépendance à la nicotine.

La décision a été prise lors d’un vote du conseil de santé publique et de planification sanitaire de l’État de New York, convoqué à la demande du gouverneur Andrew Cuomo, qui avait réclamé dimanche des mesures d’urgence.

