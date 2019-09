Réponse à Madame la veuve en récidive de chagrin

« Chère Madame, nous avons lu votre témoignage dans la rubrique de Louise dans le Journal et nous avons été touchés par votre histoire. Le deuil est encore bien souvent tabou et le temps ainsi que les étapes qui y sont associées peuvent parfois mettre une pression trop forte sur le besoin qu’ont les endeuillés de « vite compléter leur deuil ».

Sachez que le deuil dure toute une vie. On ne fait pas son deuil mais on le vit. Il est très normal que des émotions ressurgissent à certains moments, en particulier après une première année de deuil remplie d’adaptations et de changements. Il serait impossible d’affirmer que le deuil dure seulement un an puisqu’il ne se calcule pas en temps, mais en amour. D’ailleurs, de l’amour vous en aurez toujours pour cette personne. Il est important que vous respectiez votre rythme et vos besoins. Il importe de se rappeler que les émotions ressenties à travers un deuil, peu importe le moment où elles se manifestent, sont normales.

L’équipe de Deuil-Jeunesse

Pour toute personne ressentant le besoin de vos services vous ajoutez en supplément le numéro pour vous joindre soit le 1-855-889-3666. Comme son nom le dit « Deuil-Jeunesse » vient en aide aux tout-petits qui vivent un deuil, mais aussi aux plus grands.