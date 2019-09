Retour au campus: 9 looks mode

Au tour des adolescents et des jeunes adultes d’afficher leurs styles sur le campus. Cette année, la tendance est au rétro. Pour faire ça court, je dirais que les parents auront l’impression de faire un retour en arrière lorsqu’ils verront les étudiants vêtus de pantalons en velours côtelé, de jupes boutonnées devant et des baskets de marques qui étaient tout aussi populaires dans leur temps.

Les couleurs

Les couleurs sont chaudes ; du marron au jaune en passant par toute une gamme de beige, de rose et de kakis. Le denim bleu reste un incontournable et le pantalon blanc ou crème se portera même cet automne.

Le confort avant tout

Vous l’aurez remarqué, le confort prime chez les étudiants qui passent plusieurs heures par jour à écouter le professeur et à étudier. Les cotons ouatés arrivent en tête de liste sans oublier les denims extensibles et les chaussures de sport portées à longueur de journée pour leur confort. Les salopettes ont aussi la cote ; facile de faire un look, lorsque jumelé à un simple t-shirt. La tuque sert souvent à camoufler la chevelure sans avoir à la coiffer.

Budget étudiant

Même si les étudiants sont friands des marques et dépensent une grosse partie de leur budget en vêtements, ils doivent quand même composer leur garde-robe avec des pièces de tous les prix. Plusieurs jeunes fréquentent les friperies et mixent les pièces de marques chères avec des marques moins chères pour créer leur propre style au final. Photo Chantal Poirier

♦ Manteau jaune Vans 70 $, chandail à capuchon Element 65 $, denim Solver 80 $, chaussures Etnies avec le E jaune amovible 95 $, sac à dos Vans 80 $, planche à roulettes 194 $ dans les boutiques EMPIRE Photo Chantal Poirier

♦ Chandail à capuchon 68 $, chaussures roses 75 $ et sac à dos 45 $ tous de la populaire marque VANS, denim 150 $ chez SPORTS EXPERTS Photo Chantal Poirier

♦ Béret 40 $ et chandail marron 76 $ Billabong, jeans ICHI à pattes larges 79 $, sac à dos Matt & Nat 146 $, souliers Vans 90 $ chez SPORTIUM

♦ Cardigan crème 30 $, t-shirt graphique 15 $, pantalon de velours côtelé 30 $, bottillons 40 $, sac à dos 50 $ chez MARSHALLS Photo Chantal Poirier

♦ De la marque québécoise FRANK and OAK, t-shirt à rayures 44 $, salopette 144 $, lunettes 180 $, chaussures Reebok 100 $, bracelet 18 $ et sac à dos Herschel 75 $ chez EMPIRE Photo Chantal Poirier

♦ Chandail vert en laine de mérinos irlandais 94 $, col roulé crème à partir de 17 $, pantalon crème 82 $, chaussures de cuir à partir de 33 $, sac à dos pour ordinateur portable 25 $. Commandez en ligne sur amazon.ca

♦ Chemise à carreaux 9 $, t-shirt 9 $, manteau bouclé rouge 35 $, denim décoré d’une bande de léopard 15 $, chaussures à carreaux 15 $ au TIGRE GÉANT Photo Chantal Poirier

♦ Lui : Chemise à carreaux 100 $ et pantalon 80 $ de O’NEILL, t-shirt 10 trees 39 $, chaussures Reef 100 $, sac à dos Patagonia 159 $ chez SAIL ♦ Elle : De la collection George : chandail jaune 22 $, jupe de jean 20 $, bottillons 40 $, sac à dos 40 $ chez WALMART

On en parle

Pantone habille Hennessy

Photo courtoisie, JEAN-MARC LUBRANO

La célèbre Maison de spiritueux Hennessy collabore avec l’artiste de renommée internationale Felipe Pantone. Ce dernier modernise l’habit de cette bouteille légendaire avec des lignes et des couleurs auxquelles on le reconnaît. Pantone réinvente Hennessy Very Special en édition limitée à travers le monde.

Nouveauté

Routine beauté

Photo courtoisie

UMMA a rassemblé huit soins pour la peau, concoctés par les experts coréens. On propose ici une routine beauté afin de maximiser l’efficacité de chacun des produits. Le tout dans un joli coffret The case full of Seoul à prix moindre 159,99 $ (valeur 345 $) chez Costco.

Achat de la semaine

Selon votre humeur

Photo courtoisie

Experte dans l’industrie de la beauté, Michelle Feeney (qui a participé au succès de MAC et d’Estée Lauder) lance sa propre marque de fragrances britanniques. Une collection végane avec des pots réutilisables et recyclables, elle se démarque avec des parfums à base de fleurs dont le mélange est concocté en fonction de votre personnalité ou votre humeur du moment. Toute la collection, dont une trousse découverte à 25 $, est en vente chez Sephora.