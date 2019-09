Tramway: la Ville de Québec prépare de nouvelles assemblées publiques

Régis Labeaume change de ton dans le dossier du tramway, promettant de recommencer sous peu les rencontres d’information avec les médias et de dévoiler des études prochainement dans le cadre de nouvelles assemblées publiques.

Pressé de questions depuis le retour des vacances estivales sur le cadre financier du projet – qui est «confidentiel» a-t-il dit lundi soir – et les coûts d’exploitation, notamment, du futur réseau de transport structurant de 3,3 milliards $, le maire de Québec a mandaté son bras droit, Rémy Normand, pour faire le plus de pédagogie possible sur les démarches en cours, visiblement soucieux d'être plus transparent.

M. Normand, qui préside le Réseau de transport de la Capitale, était de retour à l’hôtel de ville lundi après une convalescence de quelques semaines à la suite d’une chirurgie d’un jour pour une raison qui n’a pas été dévoilée à la presse.

«J’attendais le retour de Rémy. Il va reprendre ses séances mensuelles (d’information à l’intention des médias). Ce qui est prévu, probablement avec Luc Monty qui a été aux finances (...) c’est qu’il explique toute la démarche ainsi que toutes les lois et règlements qui régissent ce genre de projet là avec ce genre d’aide financière là. Le problème, c’est que pour nous autres, c’est évident (mais) ce n’est pas évident pour tout le monde», a exprimé Régis Labeaume mardi matin, lors d’une mêlée de presse.

«Rémy va recommencer ses réunions et va vous alimenter constamment», a renchéri le maire, niant toutefois qu’il y ait eu un vide d’information sur le mégaprojet depuis quelque temps. «Bien non. Les médias, vous autres, c’est votre job, il faut que vous ayez du contenu, je vous comprends, mais ça s’en vient», a-t-il ajouté, promettant de «faire le nécessaire» pour que le grand public soit informé adéquatement d’ici les Fêtes.

Assemblées publiques

Le maire a annoncé que la Ville de Québec était en train de «planifier» de nouvelles assemblées publiques, sans toutefois dévoiler une date précise ni l'emplacement de celles-ci. «Nos études sortent une après l’autre. Quand on est sûrs qu’elles sont finales, on va aller présenter ça au public».

Le maire a évoqué les études d’achalandage, les études acoustiques, les études sur la vibration engendrée par le passage du futur tram et la fameuse étude comparative sur les divers modes de transport comme le métro qui est «quasiment finie». Quant aux coûts d’exploitation, ceux-ci sont en train d’être «raffinés» dans le menu détail et seront dévoilés lorsqu’ils auront été «bien fignolés».