Trois ans pour de la rage au volant

SAINT-JÉRÔME | Un homme qui a frôlé la mort et qui est devenu partiellement aveugle à la suite d’un épisode de rage au volant est très insatisfait de la peine de trois ans de détention dont a écopé son agresseur, hier.

Celui qui a failli mourir il y a plus de trois ans était très aigri, hier, à sa sortie du palais de justice de Saint-Jérôme.

L’homme de 56 ans a été reconnu coupable en janvier dernier de voies de fait graves, d’agression armée et de port d’arme dans un dessein dangereux.

Les deux automobilistes ont quitté les voies rapides pour se rejoindre dans un stationnement situé à l’angle des boulevards Moody et des Seigneurs, à Terrebonne.

Coup de poing et coups de couteau

Il a insulté l’accusé, qui lui a rétorqué de se calmer et de ne pas lui parler sur ce ton.

Les coups de couteau ont perforé son thorax, un poumon, un rein et son intestin.

« Je n’ai pas recommencé à travailler trois ans plus tard et ce n’est pas près d’arriver », a insisté M. Fugère, hier.

Lors des observations sur la peine, Brunelle avait témoigné que son intention était de se défendre et de survivre, et non de faire mal à quiconque.