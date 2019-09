Un sacré beau pion politique

En politique, les perceptions sont souvent plus importantes que la réalité. Prenons la loi 21 sur la laïcité de l’État. Depuis le jour 1 de la campagne fédérale, une question gruge un espace démesuré au Québec : qu’en fera le prochain gouvernement fédéral ?

La question la plus révélatrice est néanmoins celle-ci : la laïcité est-elle une « responsabilité exclusive » du gouvernement du Québec ? Pas moins de 52 % des francophones en sont convaincus. On voit ici à quel point la demande de François Legault marque des points dans l’opinion publique. Or, l’opinion est une chose, les faits en sont une autre.