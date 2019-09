Une bouteille à la mer

342 golfeurs et golfeuses, 360 personnes pour le souper de conclusion et une somme de 250 000 $ de profits, voilà des chiffres impressionnants pour la 23e Classique de golf Moisson Québec, présentée le 26 août dernier au club de golf Royal Québec de Boischatel, sous la présidence d’honneur de René Proulx, PDG d’Exceldor. Rodée au quart de tour, la Classique de golf Moisson Québec est devenue, au fil des ans, l’un des plus importants et lucratifs tournois de golf tenus à Québec chaque année. Mes salutations à mes trois partenaires de jeu pour cette occasion : Sylvain Crochetière et Bruno Fortin de Fortin Gaignard Groupe Conseil inc., et Patrick Renaud, consultant stratégique Neurovente chez Équipe Éole. Sur la photo, de gauche à droite : René Proulx, président-directeur général d’Exceldor ; Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec ; et Alain Gagnon, président du conseil d’administration de Moisson Québec.