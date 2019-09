Université Laval: une première pour Antoine Roy

Élu golfeur recrue de la saison l’an dernier, Antoine Roy a confirmé tout le potentiel qui l’habite en signant sa première victoire sur le circuit universitaire québécois le week-end dernier, dans sa cour arrière, au Bic.

Le représentant du Rouge et Or, qui avait bouclé la dernière saison sur la deuxième équipe d’étoiles, a remporté l’Omnium UQAR en jouant la normale. L’automne dernier, il avait gagné un tournoi en deuxième division NCAA, mais n’avait pu en faire autant dans la Belle Province. Ses plus proches poursuivants en fin de semaine étaient ses deux coéquipiers, Baptiste Mory et David Tweddell, qui se sont retrouvés deux coups derrière.

Du même coup, Roy a pris un malin plaisir à freiner la séquence de quatre victoires individuelles de Mory.

« C’est sûr que je suis bien content de cette victoire, surtout que ça ne m’était pas encore arrivé auparavant au Québec. C’était un moment spécial, surtout que Baptiste ramassait tout dernièrement », a rigolé le vainqueur.

Chez lui

Pour le golfeur de deuxième année, la victoire portait une fragrance particulière, puisque le golf du Bic fait pratiquement partie de son ADN.

« C’est mon terrain. Je suis membre depuis que j’ai 11 ou 12 ans. C’est certain que j’ai utilisé ça à mon avantage. Les golfeurs n’apprécient pas trop les conditions quand il y a du vent, mais je suis habitué de jouer là avec pas mal de vent et ça ne m’a pas affecté.

« Je suis satisfait parce que l’ensemble de mon jeu a été vraiment bon, surtout mon long jeu, un aspect que j’avais travaillé pas mal avant le tournoi », a-t-il raconté au sujet du résultat qui a contribué du même coup à la victoire en équipe du Rouge et Or.

Cap sur le championnat provincial

C’est donc de bon augure pour le championnat provincial qui aura lieu au club de Val des Lacs, du 29 septembre au 1er octobre.

« J’aimerais performer au même niveau qu’en fin de semaine, mais je ne connais pas ce club, donc je sais moins à quoi m’attendre. Disons qu’un top 5, je serais très satisfait de ça. Je vais me concentrer sur mon jeu et je ne suis pas du genre à suivre trop le tableau des meneurs », a-t-il indiqué.

Après ce championnat, Roy et le Rouge et Or prendront part à deux tournois en NCAA, dont un en première division, au Big Hampton Invitational.

3 étoiles du Rouge et Or

1. Antoine Roy

Golf

Administration des affaires

Il a aidé le Rouge et Or à remporter l’Omnium UQAR en terminant premier, en jouant la normale. Roy a ainsi brisé la séquence record du RSEQ de quatre victoires individuelles de suite de son coéquipier Baptiste Mory.

2. Florence Leduc

Photo courtoisie, Yan Doublet

Golf

Aménagement et environnement forestiers

Elle a remporté l’Omnium UQAR (à égalité avec Catherine Gariépy) avec un cumulatif de +15 et a aidé Laval à gagner en équipe en signant une deuxième ronde de 71 (-1), la meilleure du tournoi.

3. Catherine Gariépy

Photo courtoisie, Yan Doublet

Golf

D. Pharmacie

Elle a terminé à égalité au premier rang de l’Omnium UQAR avec sa coéquipière Florence Leduc dans la victoire du Rouge et Or par équipe.

Performances dignes de mention

Christopher Busset

Cross-country

M. Administration des affaires

Il a été le meilleur du Rouge et Or au 6 km du McGill Open avec une troisième place chez les universitaires, pavant la voie à une victoire de Laval par équipe.

Catherine Beauchemin

Cross-country

D. Médecine

Sa quatrième place au 4 km du McGill Open a aidé le Rouge et Or à finir au quatrième rang par équipe. Beauchemin n’était qu’à 4 secondes de la deuxième place.

Nele Pien

Rugby

D. Génie des matériaux et de la métallurgie

Élue joueuse du match dans le gain de 43-3 contre Sherbrooke samedi, elle a marqué un essai.

Charles Joly

Soccer

Droit

Nommé joueur de la rencontre dans le match nul de 1-1 contre l’UQAM dimanche, il est l’auteur du but égalisateur.

Cynthia Gaspar-Freire

Soccer

Enseignement au secondaire - sciences et technologie

Nommée joueuse du match dans deux des trois parties du Rouge et Or la semaine dernière.

– Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

À VENIR CETTE SEMAINE

► Volleyball (Challenge SSQ)

Vendredi et samedi 18 h (F) et 19 H 30 (H)

c. Moncton (PEPS)

► Soccer