Utilisation du terme «mongol» aux Gémeaux: Pierre Hébert appelé à s’excuser

La directrice générale du Regroupement pour la Trisomie 21, Geneviève Labrecque, demande à Pierre Hébert de s’excuser pour avoir utilisé le terme «mongol» à quatre reprises dans un numéro présenté dimanche lors 34e Gala des prix Gémeaux.

«Pour tous les jeunes et toutes les familles qui ont été blessés par ces propos-là, je pense que des excuses, ce serait la moindre des choses», a lancé Mme Labrecque, en entrevue avec Sophie Durocher sur QUB radio.

ÉCOUTEZ l'entrevue de Geneviève Labrecque à l'émission On n'est pas obligé d'être d'accord:

«C’est un terme qu’on ne veut plus entendre, a-t-elle poursuivi. C’est un terme qui blesse les personnes qui ont la Trisomie 21 et leur famille.»

«Ce que j’aimerais, mon souhait le plus cher, c’est qu’on n’utilise plus ce terme quand on a un micro pour désigner quelqu’un qui est lent, stupide ou niaiseux», a insisté Mme Labrecque.

«Il y a de jeunes adultes qui viennent à nos activités et que je côtoie au quotidien qui se sont fait traiter de “mongols” à l’école par d’autres étudiants, a-t-elle raconté. Donc, c’est un terme qui les blesse profondément. Ce n’est pas quelque chose qu’on aime entendre.»

Accompagné de Sébastien Dubé des Denis Drolet pour présenter le prix de la meilleure série de variétés ou des arts de la scène, l’humoriste a traité, lors d'un sketch humoristique, des gens de «mongols» à quatre reprises. C’est d’ailleurs cette répétition qui a le plus choqué Geneviève Labrecque.

«À quatre reprises, j’ai trouvé ça particulier. Qu’il le laisse échapper à une reprise, par erreur ou parce qu’il a débarqué de son texte, ça peut arriver. Mais à quatre reprises, je trouve que c’est beaucoup.»

Mme Labrecque a par ailleurs affirmé qu’un parent a déjà porté plainte auprès de Radio-Canada, qui a diffusé le gala, et qu’elle et son organisation sont également en train de rédiger une plainte.