MARTINEAU, Jules

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 août 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jules Martineau, époux de feu dame Alice Levesque. Né à Québec, le 22 août 1928, il était le fils de feu dame Alberta Laflamme et de feu monsieur Henri Martineau. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle vendredi 20 septembre 2019 de 18 h à 20h45. Il laisse dans le deuil ses enfants: André (Camille Wilson), René (Suzie Robitaille), Louis (Sara Pageau); ses petits-enfants: Marie-Pier (Martin Tremblay), Alex et Laurence Martineau (Simon Boulianne); son arrière-petit-fils Théo Tremblay; sa sœur Pierrette Martineau; sa belle-sœur Hélène Levesque (Antonin Paulin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout spécialement le personnel de la résidence Le Gibraltar pour leur soutien et leurs bons soins, ainsi qu'à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Merci à ses nombreux amis des 5 dernières années au Gibraltar, dont les plus fidèles, Marie et Gilles Faucher. La famille vous est extrêmement reconnaissante; un grand merci! Les funérailles sont sous la direction de