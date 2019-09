DESCHÊNES, Sylvain

Le 11 septembre 2019, des suites d'un accident, est décédé à l'Hôpital de Chicoutimi, à l'âge de 66 ans et 8 mois, M. Sylvain Deschênes, demeurant à Alma. Il était le fils de feu M. Paul Deschênes et de feu Mme Clémence Émond. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 21 septembre 2019 à compter de 9h.M. Deschênes a été confié au crématorium et ses cendres seront déposées au columbarium Lac St-Jean. Il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Katherine Gaudreault T.) et Simon; ses petits-enfants: Alexy et Mathis; sa conjointe Mme Sylvie Bourgault et ses enfants: Marie-Hélène et Pierre-Luc Ouellet; la mère de ses enfants Mme Line Dufour; ses frères et sœurs: Denise (Julien Levesque), Jacques (Christine Dufour), Fabienne, Hélène, René, feu Lily (Michel Larouche), feu Sabin, feu Yvan; sa filleule Marie-Chantale Dufour. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, parents, amis et collègues de travail d'Inter-Cité. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Chicoutimi pour leur approche humaine. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à Soli-Can Lac St-Jean Est, 1540, boulevard Auger Oues, Alma, G8C 1H8. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour rendre hommage à M. Sylvain Deschênes, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com. Direction funéraire: