FILION, Gisèle

À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 11 septembre 2019, est décédée dame Gisèle Filion, épouse de Dr Ronald Ouellet, fille de feu Dr Roland Filion et de feu Juliette Duvernay. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera au13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Dr Ouellet, sa fille Dre Émilie Filion-Ouellet (Me Simon Grenier); ses frères et sœurs: feu Jacques (Jacqueline Provost), Monique (Dr Jean-Louis Forgues), Me Danielle (feu Pierre Blier) et feu Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet: Bertin (Gaétane Bérubé), Ghislain (Line Lévesque), Fernando (Pauline Sirois), Marylin et Zita (Richard Lévesque) ainsi que 12 neveux et nièces, dont leur filleule Geneviève Ouellet, et plusieurs autres parents et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 1155, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal QC, H3B 3Z7.