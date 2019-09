ROY, Charles

À Québec, le 14 septembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Charles Roy, époux de madame Lucette Lebel, fils de feu Lucie Beaudoin et de feu Hormidas Roy. Natif de Mont-Joli, il demeurait à Charlesbourg depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléances auà compter de 14h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lucy (Alain Marcoux), Guy (Lyne Germain), Yves (Denise St-Amant), Carole et Daniel (Simone Bernier); ses petits-enfants: Marie-Eve (Mark Shelford), Stéphanie (Steve Munro), Cristina, Christophe- Vincent, Guillaume, Francis (Andréanne Bonnenfant), Alexandre (Catherine Rioux) et Dominique (Jérémie Block); ses arrière-petits-enfants: Camille Rose, Evelyn, Léontine et Charles; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Antoinette (feu Roland Verreault), feu Simone (feu Gérard Michaud), feu Maurice (feu Cécile Desrosiers), feu Gilberte (feu Paul Ostiguy), Jeanine (Gaston Raymond), Beaudoin (Rosanne Levesque) et de feu Georges (Michelle Richard). Il était également le beau-frère des membres de la famille Lebel: Marie Lourde, Huguette (Denis Morisset), Léonard (Carmen Marmen), feu Marcel (Claudette Lepage) et Yvan. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des petits déjeuners, clubdejeuner.org.