MARANDA, France

Décédée le 12 septembre 2019, à l'âge de 68 ans. Elle était la fille de feu Clovis Maranda et de feu Rollande Roberge. Elle était l'épouse de François Béland. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux filles: Julie (Eric) et Chantal (Daniel); ses petits-enfants: Sophie (Patrick), Jenifer (Alex), Kevin (Audrey) et Samuel (Gabrielle); son arrière-petite-fille Juliette. Elle laisse également sa sœur Hélène (Rhéal) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Elle fut prédécédée par son frère Charles (Line) et sa sœur Diane (Richard).La famille recevra les condoléances à compter de 9 h 15. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison des Collines à Wakefield. La famille désire remercier le personnel de La Maison des Collines pour les bons soins prodigués ainsi qu'un merci spécial à Dre Anne Sophy Lainesse et Dre Karine Leduc.